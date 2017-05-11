Москва, 11 мая, 2017, 12:19 — ИА Регнум. Действия Минфина по сокращению покупки иностранной валюты в восемь раз практически не повлияли на российский рубль, так как он все еще зависим от нефтяных цен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 мая сообщил президент АО «Банк Воронеж» Олег Кисляк.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль и доллар

«До 25 мая, когда нефтедобывающие страны соберутся в Вене для того, чтобы решить будущее соглашения по сокращению добычи, нас ожидает высокая волатильность нефтяных цен, а соответственно и рубля», — уверен Кисляк.

Впрочем, считает эксперт, не стоит надеяться на то, что страны ОПЕК и другие нефтеэкспортеры сильно повлияют на тренд снижения цен на сырье.

«ОПЕК придется сильно удивить рынки, чтобы добиться роста цен. И шансов на это не очень много», — считает Кисляк.

Больше всего от этого пострадает российская валюта, на которую сегодня и так давит ужесточенная монетарная политика США и понижение ключевой ставки Центробанка, говорит он.

«При падении цен на нефть, нерезиденты начнут достаточно активно выходить из облигаций федерального займа, что может обрушить рубль. В среднесрочной перспективе, где-то к осени, российской валюте грозит возвращение к диапазону 61−63 к доллару», — уверен Кисляк.