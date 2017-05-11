Пенза, 11 мая, 2017, 13:25 — ИА Регнум. В ведомстве отметили, что один из стационарных переходов над железнодорожными путями находится всего в 300 метрах от техникума, однако учащиеся игнорируют его. Так, в 2013 году студент был смертельно травмирован тронувшимся составом, пролезая под вагоном. Он скончался на месте. При этом погибший неоднократно, в том числе незадолго до трагедии, привлекался к административной ответственности. Всего за последние годы под поездами рядом с техникумом погибли трое учащихся.

Neu-Zwei Поезд

«Согласно ответу на запрос прокуратуры администрация Башмаковского филиала Нижеломовского многопрофильного техникума обладает информацией о существующей практике преодоления его учащимися железнодорожных путей вне стационарных переходов и оправдывает их противоправное поведение, так как, по их мнению, санкционированных пешеходных переходов через пути значительно удалены от техникума. Кроме того установлен факт отсутствие надлежащего контроля за учащимися со стороны преподавательского состава учебного заведения, а также недостаточная занятость подростков во внеучебной общественной жизни техникума», — подчеркнули в Приволжской транспортной прокуратуре.

Для устранения нарушений федерального законодательства внесено представление директору техникума. В министерство образования Пензенской области направлена информация о состоянии законности в сфере обеспечения законодательства о несовершеннолетних.