Москва, 11 мая, 2017, 12:12 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в инциденте с отсутствием фотографий журналистов со встречи президента США Дональда Трампа и главы МИД РФ Сергея Лаврова, виноват только Вашингтон.

МИД России Сергей Лавров

Так она прокомментировала сообщения в СМИ о настолько сильном влиянии России на Трампа, что он позволил только журналистам из РФ освещать его переговоры с Лавровым.

Составлением списков журналистов, которым можно было присутствовать на встрече, занималась американская сторона, уточнила Захарова.

Она отметила, что МИД РФ «четко» заявил, что с российской стороны поедет фотограф ТАСС, который будет личным фотографом Лаврова на встрече с Трампом. Эти фото были выложены после встречи в бесплатном доступе на сайте МИДа и в социальных сетях.

При этом CBC News и The Washington Post написали, что, российские фотографии — единственные публичные свидетельства о встрече, притом что прессе не было разрешено присутствовать там. Встреча была закрытой, писали СМИ.

Также не было фотографий на сайте Белого дома. «Ровно столько фотографов, сколько со стороны Вашингтона было позволено, столько их и присутствовало», — ответила на это Захарова.

«Думаю, в этой ситуации все понимают, что это настоящая истерика в американских СМИ. Можно уже говорить об интеллектуальной агонии», — заключила представитель МИД РФ.