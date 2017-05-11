Берлин, 11 мая, 2017, 12:07 — ИА Регнум. Согласно последнему социологическому опросу, проведенному перед выборами институтом Insa, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) вырвалась вперед от Христианско-демократического союза (ХДС) на 3%, партии заручились поддержкой 33% и 30% респондентов соответственно.

Островский Александр, Киев Ландтаг Северного Рейн-Вестфалии

Свободная демократическая партия Германии получила 13% голосов, партия «зеленых» — 7%, партия левых — 5%, «Альтернатива для Германии» — 7%.

На пост премьер-министра претендуют Ханнелоре Крафт от СДПГ и Армин Лашет от ХДС.

Социал-демократы опасаются поражения, так как на последних выборах в ландтаг Шлезвиг-Гольштейна победу одержала партия ХДС.

Для СДПГ важно сохранить свои лидирующие позиции в федеральной земле.

К тому же выборы в Северном Рейне — Вестфалии — последние перед основными парламентскими выборами в ФРГ, которые состоятся 24 сентября 2017 года.

Эксперты полагают, что если СДПГ выиграет на выборах 14 мая, то у партии будут хорошие шансы побороться за роль ведущей партии в ФРГ