Казань, 11 мая, 2017, 12:02 — ИА Регнум. По словам депутата Альберта Хабибуллина, сменить статус с города на городской округ Набережным Челнам пришлось из-за изменений федерального законодательства. «Ни границы, ни статус административного центра не поменяется. Мы лишь уточняем понятия», — добавил Хабибуллин.

Ru.wikipedia.org Герб Набережных Челнов

Также единогласно депутаты включили в состав региона новый посёлок «Барсил».

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, коттеджный посёлок находится в Кощаковском сельском поселении Пестречинского района Татарстана.

«Название посёлку присвоено официальным документов от 25 марта 2017 года. Сегодня принимается новая редакция карты-схемы района. Принятие законопроекта не потребует дополнительного финансирования из бюджета», — заявил Альберт Хабибуллин.

По информации ИА REGNUM, посёлок достраивается и в целом площадь застройки составит 95 гектаров. Кроме малоэтажных домов и коттеджей проект предполагает возведение школы на 350 учеников, детсада на 165 мест, а также библиотеки и культурно-досугового центра.