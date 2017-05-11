Москва, 11 мая, 2017, 11:59 — ИА Регнум. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко настаивает на законодательном запрете использования символики с георгиевской ленточкой в коммерческой рекламе.

Anatoly Zhdanov Георгиевская ленточка

«На мой взгляд, недопустима и коммерциализация символов Победы. Когда, например, георгиевские ленточки используются в рекламе или становятся чем-то вроде модного мема, без должного уважения к ним», — сказала Матвиенко «Аргументам недели».

В этой связи спикер Совфеда видит смысл трансформировать в закон высказывавшиеся ранее инициативы, направленные на предотвращение девальвации символов.