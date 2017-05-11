Мадрид, 11 мая, 2017, 11:56 — ИА Регнум. Уточняется, что по данным журналистов Рафаэля Бушманна и Михаэля Вульцингера, авторов книги «Football Leaks: The Dirty Business of Football», футболист уже был арендован компанией из Саудовской Аравии за эту сумму.

Ludovic Péron Роналду

Роналду провел 4,5 часа с компанией, выплатившей £920 тысяч. Он участвовал в фотосессии, подписал пять футболок, а также разрешил использовать в течение дня свой образ в местной рекламе.

Напомним, португальский футболист Роналду признан Международной федерацией футбола лучшим футболистом 2016 года. В 2016 году 31-летний форвард стал чемпионом Европы в составе национальной сборной.

За переход Роналду в «Реал Мадрид» из ФК «Манчестер Юнайтед» было заплачено £80 миллионов. Таким образом, он является самым дорогим игроком в истории футбола до 2013 года.