Казань, 11 мая, 2017, 11:56 — ИА Регнум. Поправки о выделении в аренду участков без торгов тем компаниям, которые готовы взять на себя решение проблем обманутых дольщиков и заёмщиков, приняты сразу в трёх чтениях. Об этом 11 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM с заседания Госсовета Татарстана.

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Во время голосования один депутат был против и один воздержался.

Депутат Тахир Хадеев, представлявший законопроект, отметил, что он прошёл все согласования и получил необходимые заключения. После этого он предложил не тратить время и сразу проголосовать за первое и третье чтение, минуя второе.

Председатель Госсовета Фарид Мухаметшин после голосования попросил коллег не затягивать внесение поправок в подзаконные акты, чтобы норма начала работать, как можно скорее.

Компании-инвесторы получат участки без торгов не только в случае, если возьмутся решать проблему пострадавших дольщиков и жертв недобросовестных банков. Согласно поправок, в этот же список попали лица, пострадавшие от действия или бездействия всех финансовых, кредитных организаций, которые зарегистрированы на территории Республики.

По информации ИА REGNUM, помощь по этой схеме должны получить и вкладчики «лопнувших» с начала 2017 года банков, среди которых — «Татфондбанк», «ИнтехБанк», «Анкор банк» и «Татагропромбанк».