Шанхай, Китай, 11 мая, 2017, 11:56 — ИА Регнум. Китайские хирурги сообщили о новой операции, которая была проведена с помощью роботизированной системы. В одной из больниц Шанхая робот под управлением хирурга удалил опухоль в надпочечниках пациента.

Цитата из кф «Звёздные войны Эпизод 5 – Империя наносит ответный удар». реж Ирвин Кершнер. 1980. США Робот медик аперирует Люка Скайуокера

Уникальная операция была проведена 9 мая. Робот Da Vinci под управлением опытного хирурга Ван Линьхуэя успешно прооперировал 50-летнего мужчину, у которого была обнаружена доброкачественная опухоль надпочечников, пишет «Чжунго жибао».

«Уникальность проведенной операции обуславливается тем, что в Китае впервые была сделана лапароэндоскопическая одноузловая урологическая операция с помощью продвинутого робота», — заявил Ван Линьхуэй.

Хирург отметил, что данная операция знаменует огромный скачок вперед. Ранее хирургам приходилось делать не менее 3−4 разрезов в брюшной полости пациента, робот способен провести аналогичную операцию, сделав всего один разрез.

«По сравнению с традиционными лапароскопическими операциями, новый подход менее инвазивен и оставляет меньше следов на теле пациента», — добавил специалист.

В ходе операции робот сделал надрез длинной всего два сантиметра, после чего хирург, с помощью роботизированной руки, удалил опухоль. Роботизированная система Da Vinci представляет собой механическую руку, оснащенную различными инструментами и камерами.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, руководство пекинской больницы Цзишуйтань сообщило об успешном завершении первой в мире операции на позвоночнике, проведенной с применением робота. Уникальный аппарат Phecda под управлением опытного хирурга Тянь Вэя имплантировал винт в шейный отдел позвоночника 43-летнего пациента.