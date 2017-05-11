Калуга, 11 мая, 2017, 12:43 — ИА Регнум. Строительством в Калуге двух тренировочных баз для команд-участников чемпионата мира по футболу 2018 года займутся специалисты из Белоруссии. Детали реализации проекта на рабочей встрече с министром архитектуры и строительства Белоруссии Анатолием Черным обсудил губернатор области Анатолий Артамонов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Mota.ru Футбольное поле

Анатолий Черный подтвердил готовность участвовать в строительстве. Одновременно белорусы готовы построить в областном центре школу на тысячу мест. Учебное заведение будет трехэтажным, его площадь составит 20 тысяч квадратных метров.

Напомним, в рамках сотрудничества Калужской области с Белоруссией на территории региона реализуется ряд проектов в строительной сфере: ЖК «Белорусский квартал» в Балабаново, жилые комплексы «Малиновка» и «Малиновка 2» в Калуге, а также миниполис «Веснушки» в районе калужской деревни Чижовка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к чемпионату мира по футболу-2018 в калужском микрорайоне «Дубрава» планируется соорудить игровое поле с трибунами на 500 мест, тренировочными площадками, раздевалками с душевыми и местами отдыха для спортсменов. Еще одну тренировочную площадку планируют построить на Тульском шоссе областного центра. Калужские власти намерены пригласить для тренировок в свой город футбольную сборную Германии.