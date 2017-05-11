Москва, 11 мая, 2017, 11:51 — ИА Регнум. В России за неделю (26 апреля — 3 мая) численность безработных граждан снизилась на 0,6% и составила 876 тыс. 626 человек. Годом ранее этот показатель составлял 1 056 239 человек, сообщили в Минтруда РФ.

Эверетт Шинн. Безработные. 1908

За неделю снижение численности безработных граждан произошло в 63 регионах. В 21 регионе отмечен рост численности безработных граждан.

В Республике Бурятия численность безработных не изменилась.

По состоянию на 3 мая 2017 года количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,4 млн единиц.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2017 года в России численность безработных граждан снизилась на 2,5% и составила 863 тыс. 457 человек. Затем число безработных в стране начало расти до середины марта. С 14 марта и по настоящее время количество безработных граждан убывает.

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