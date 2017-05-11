Москва, 11 мая, 2017, 11:47 — ИА Регнум. В начале 2019 года начнется серийное производство звукотеплового комплекса артиллерийской разведки «Пенициллин», государственные испытания комплекса завершаются, сообщает пресс-служба холдинга «Росэлектроника».

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"Серийное производство запланировано на январь 2019 года», — говорится в сообщении холдинга «Росэлектроника» (входит в Ростех).

Разработку комплекса, предназначенного для поиска огневых позиций артиллерийских орудий, минометов, реактивных систем залпового огня и стартовых позиций зенитных и тактических ракет с одновременной корректировкой стрельбы своей артиллерии, ведет «Научно — исследовательский институт «Вектор».

Комплекс работает на безопасном удалении от противника, позволяя сократить риски для жизни разведчиков. Также «Пенициллин» способен функционировать без участия оператора в полностью автоматизированном режиме, что позволяет свести к минимуму «человеческий фактор».

Комплекс, в состав которого входят звукоприемники и оптико-электронный модуль, выполняет боевые задачи в полосе шириной до 25 км. Время получения координат одиночной цели не превышает 5 секунд.

Дальность радиосвязи с внешними абонентами — до 40 км. Система принимает и обрабатывает акустические сигналы от выстрелов (разрывов) и выдает информацию о месте разрыва боеприпаса, точности попадания, а также сообщает местоположение орудий.