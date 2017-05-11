Москва, 11 мая, 2017, 11:37 — ИА Регнум. Представители российской компании «Газпром» построили уже более 700 км линейной части газопровода «Сила Сибири». Об этом, как передает РИА «Новости», сообщил заместитель председателя правления компании «Газпром» Виталий Маркелов.

Kremlin.ru Газопровод «Сила Сибири»

«Строительство «Силы Сибири» ведется высокими темпами, — говорит он. — На сегодняшний день построено 719 км линейной части газопровода».

Маркелов также добавил, что открытие пункта пропуска на российско-китайской границе имеет большое значение для «синхронизации работ по созданию газотранспортных мощностей».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, магистральный газопровод «Сила Сибири» строится для транспортировки российского газа в страны Азиатско-Тихоокеанского региона — из Якутии. Совместный российско-китайский проект. Поставки голубого топлива в Китай по газопроводу планируются в 2019 г.

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