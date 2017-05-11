Севастополь, 11 мая, 2017, 11:34 — ИА Регнум. Согласно документу, Овсянников владеет земельным участком площадью 2363 кв. м и жилым домом 162,2 кв.м. В совместном пользовании с супругой — жилой дом площадью 501,4 кв. м и квартира 87,6 кв.м. Губернатору принадлежат легковой автомобиль Lexus GX, мотоцикл Yamaha YBR125ESD, лодка Казанка 5М4 50 л/с и два снегохода. Доход жены Овсянникова за прошлый год составил 50,37 тыс. рублей. Она владеет тремя квартирами и легковым автомобилем Mercedes Benz ML350.

Kremlin.ru Врио Губернатора города Севастополя Дмитрий Овсянников

Как следует из декларации, доходы заместителя врио губернатора Ильи Пономарева в прошлом году составили 24,859 млн рублей. Он владеет: земельным участком (площадью 422 кв. м), дачным домом (231,10 кв. м) и нежилым помещением. Пономареву принадлежит легковой автомобиль Volkswagen Touareg, в его пользовании находятся две квартиры 255,2 кв. м и 75 кв.м.

Доходы других замов распределились следующим образом: Владимир Базаров задекларировал 7,132 млн рублей, Юрий Кривов — 2,345 млн рублей, Дмитрий Гладский 3,431 млн рублей, Вячеслав Гладков — 2,368 млн рублей.

Напомним, Дмитрий Овсянников был назначен президентом России временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя 28 июля 2016 года. До назначения он занимал должность заместителя министра промышленности и торговли России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, председатель законодательного собрания Севастополя Екатерина Алтабаева, избранная в 2016 году, задекларировала 2,93 млн рублей доходов. Среди депутатов самый высокий доход показал бывший председатель заксобрания Алексей Чалый — 61,89 млн рублей.