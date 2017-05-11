Могадишо, 11 мая, 2017, 11:35 — ИА Регнум. В Лондоне 11 мая состоится Международная конференция по Сомали, сообщает Der Kurier.

DFID — UK Department for International Development Дети.Самоли

Детский фонд ООН ЮНИСЕФ предупреждает, что ситуация в африканской стране обостряется с каждым днем.

Согласно официальным данным фонда, около 2,9 млн сомалийцев будут проживать в июне 2017 года в местах засухи, где катастрофически мало воды и еды, две трети из них — в крайне бедных сельских регионах.

На сегодняшний день 275 тыс. детей страдают от острого недоедания. В 2017 году удалось помочь только 80 тыс.

Помимо недостатка пищи, детям угрожают различные заболевания, вызванные загрязнением пресной воды.

С начала года было зафиксировано 36 тыс. случаев диареи и холеры у детей. Смертельными инфекционными заболеваниями заболело семь тыс., две трети из них в возрасте до пяти лет.

Благодаря ЮНИСЕФ в настоящее время более миллиона людей получили доступ к чистой питьевой воде.

Председатели конференции — премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

В результате встречи представителей разных стран мира в Лондоне будет принято партнерское соглашение по оказанию помощи Сомали.