Москва, 11 мая, 2017, 11:28 — ИА Регнум. Первая бесплатная экскурсия по экспозиции русского искусства ХХ века пройдет в Третьяковской галерее на Крымском Валу 16 мая, сообщается 11 мая на официальном сайте мэра Москвы.

Andrey Третьяковская галерея

В ходе экскурсии посетители смогут увидеть работы художников прошлого столетия, в том числе Казимира Малевича, Наталии Гончаровой, Александры Экстер, Михаила Ларионова. Кроме того, экскурсоводы расскажут гостям мероприятия о тех событиях и людях, которые повлияли на работу художников.

Уточняется, что регистрация на экскурсию начнется 12 мая. «Гиды-волонтеры Новой Третьяковки будут принимать по три бесплатные группы из 15 человек в день: в 15:00, 17:00 и 19:00 (в дни работы музея до 21:00)», — сообщается на сайте.

В Третьяковской галерее уточнили, что участие в экскурсии даст право также получить скидку в 50% на входной билет в музей. Экскурсии Третьяковская галерея проводит в рамках совместного с Московским метрополитеном проекта «Интенсив XX», который перешел к своему третьему этапу.

В рамках этого проекта в московском метро был запущен тематический поезд, посвященный истории русского искусства XX века. Сейчас на станции «Парк культуры» (Кольцевая линия) размещены фрагменты картин из собрания Третьяковской галереи на Крымском Валу.

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