Симферополь, 11 мая, 2017, 11:24 — ИА Регнум. Власти Крыма заявили о готовности пригласить украинскую певицу Джамалу выступить на полуострове, отметив, что проблемы из-за этого у нее могут возникнуть только из-за позиции Киева.

Albin Olsson Сусана Алимовна Джамаладинова

«Проблемы с посещением Крыма у Джамалы есть, но они исходят совсем не от Крыма, а от киевских властей, от тех кураторов, которые оказывают на Джамалу давление», — цитирует постпреда республики при президенте РФ Георгия Мурадова ТАСС.

По его словам, еще год назад в Крыму заявили, что будут рады видеть Джамалу на полуострове. Мурадов подтвердил, что это приглашение остается в силе.

Постпред предположил, что, наверное, стоит в ближайшее время направить приглашение певице. Этот вопрос он собирается согласовать с руководством республики.

«Чтобы она не сомневалась в том, что мы с почтением относимся к её близким (проживающим в Крыму), к её роду, и хотим, чтобы она повидалась со своими близкими», — сказал Мурадов.

Ранее победительница «Евровидения-2016» певица Джамала призналась, что очень хотела бы выступить с концертом в Крыму, где живут ее родные. Министр культуры Крыма Арина Новосельская также заявила, что власти региона рассмотрят заявку Джамалы на выступление в Крыму, если такая поступит.