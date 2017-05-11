Ярославль, 11 мая, 2017, 11:24 — ИА Регнум. Ярославская областная дума соберется на внеочередное заседание. На повестке дня будет один вопрос: о присвоении звания «Почётный гражданин Ярославской области» экс-мэру Углича Элеоноре Шереметьевой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в парламенте региона.

ИА REGNUM Яроблдума

Прецедента, чтобы депутаты экстренно собирались на внеочередное заседание ради одного человека, еще не было. 10 мая региональная комиссия по наградам и символам внесла в областную думу предложение наградить Элеонору Шереметьеву почётным званием. Между тем общественность города ходатайствовала об этом уже несколько лет.

Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в заксобрании, семидесятишестилетняя Шереметьева сейчас болеет, и получение звания должно придать ей силы.

Элеонора Шереметьева родилась 19 января 1941 года в Угличе Ярославской области. Окончила Ярославский медицинский институт по специальности «врач-лечебник» в 1967 году. По окончании института работала цеховым терапевтом, главным врачом медико-санитарной части часового завода в городе Углич. В 1992 году начала активную работу по внедрению страховой медицины в учреждениях здравоохранения.

С 1994 года — мэр Углича (затем — глава Угличского муниципального округа). переизбиралась 4 раза и почти 20 лет возглавляла район. Была депутатом Государственной Думы Ярославской области, членом Совета по местному самоуправлению при Президенте России, членом Палаты местных властей Европы, президентом Ассоциации малых и средних городов России; лауреат премии «Российский мэр — 95»; награждена орденом Трудового Красного Знамени.