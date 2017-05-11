Калуга, 11 мая, 2017, 11:58 — ИА Регнум. Переоборудование на поквартирное отопление проводится в калужском регионе в рамках программы энергосбережения, которая по плану должна завершиться в 2020 году. Для того, чтобы уложиться в эти сроки, министерство предполагает оборудовать газовыми котлами примерно по 2 тысячи квартир в год.

(сс)3dman_eu Тепло

Впрочем, губернатор области Анатолий Артамонов считает, что реализацию этой программы следует ускорить и завершить уже в 2017 году хотя бы в отдельных районах.

«Нет смысла никакого тянуть до 2020 года. Никто вам не запрещает эту программу выполнить досрочно. Возьмите от каждого дома по одному жителю, посадите в автобус, отвезите, и пусть они пообщаются с теми, кто уже перешел на поквартирное отопление. Они приедут, и сами будут агитировать. Только возьмите активистов, к которым жители дома будут прислушиваться», — заявил 10 мая калужский губернатор на заседании областного правительства.

Тем не менее, как заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт по экономическим проблемам калужского региона Владимир Житов, активный перевод жилого фонда на поквартирное отопление противоречит государственной политике энергоэффективности, сформулированной в федеральном законе №261, так как в климатических условиях Калужской области наиболее эффективным с точки зрения термодинамики и КПД использования топлива является развитие централизованного теплоснабжения с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в различных циклах.

«К сожалению, региональные власти, от своего невежества в этом вопросе и лоббировании интересов определенных лиц по продаже оборудования и работ, не просчитывают перспективу тарифной политики на газ, продолжают политику насильственного перевода многоквартирных домов на индивидуальное отопление, фактически уничтожая централизованное теплоснабжение и закрывая путь к энергоэффективной перспективе региона. Кроме того, чиновники тратят на эти экономически необоснованные цели бюджетные средства. На мой взгляд, это нецелевое использование бюджетных средств — предмет рассмотрения прокуратуры и контрольно-счетной палаты», — считает Житов.

Сейчас центральное отопление в регионе отключено, хотя из-за наступивших холодов температура в квартирах большинства калужан опустилась ниже 18 градусов тепла.

Как заявили корреспонденту ИА REGNUM жители «хрущевок» и домов старой постройки калужского микрорайона «Дубрава», в квартирах очень холодно. И если мэр Обнинска распорядился включить отопление в наукограде, то в других муниципалитетах явно не торопятся этого делать, надеясь на изменение погоды. По версии опрошенных жителей, это может быть связано с желанием чиновников ускорить реализацию губернаторского плана по переводу на поквартирное отопление.