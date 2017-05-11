Рим, 11 мая, 2017, 13:07 — ИА Регнум. Итальянское издание Lettera43 считает, что решение президента США Дональда Трампа уволить главу ФБР Джеймса Коми имеет некоторые сходства с тем, как президент США Ричард Никсон пытался покончить со скандалом «Уотергейт».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

В 1974 году Никсон вошел в историю как один из самых противоречивых президентов США, он был вынужден уйти из-за журналистского расследования в Washington Post, связанного с прослушиванием телефонных разговоров по заказу республиканцев в штаб-квартире Национального комитета Демократической партии. По мнению редакции издания, параллель очевидна, ведь сегодня скандал, который сотрясает нового президента Трампа, связан с контактами его сотрудников с российским правительством, а глава ФБР расследовал именно это дело. Увольнение Коми сравнили с поступком Никсона, когда он выставил за дверь специального прокурора, назначенного министром юстиции, Арчибальда Кокса.

Президент уволил Кокса, назначенного Конгрессом, чтобы расследовать дело «Уотергейт», после того, как Кокс попросил президента передать ему записи, которые бы явно свидетельствовали против Никсона.

«Теперь Трамп решил отправить домой, без предупреждения, человека, который пытался навести порядок в клубке доказательств и улик, связывающих людей, близких к магнату, с Москвой», — заявляет Lettera43 и убеждает читателя, что решение президента США уволить главу ФБР свидетельствует о том, что скандал «Russiagate» останется прикрепленным к администрации Трампа до ее конца.

«Трамп зря надеется, что этот скандальный пузырь сдуется сам по себе».

Многие задаются вопросом, почему, казалось бы, такой суицидальный ход? Одной из причин в статье называется желание со стороны Трампа замедлить расследование, пока бюро ФБРА не вернется к работе в полную силу. Но вряд ли в долгосрочной перспективе этот шаг принесет пользу президенту. Более 40 лет назад именно увольнение Кокса стало тем поворотным моментом, который привел к падению Никсона. Еще одной общей точкой, объединяющей эти две истории, является абсурдные причины, которые президенты использовали для увольнения тех, кто под них копал. В основе увольнения Коми, по мнению Белого дома, лежит неспособность адекватно вести расследование по факту взлома электронной почты Хиллари Клинтон.

В статье этот факт называется «почти оскорбительным оправданием для интеллектуальной американской общественности, учитывая, что именно этот факт был среди причин поражения Клинтон».

Трамп мог бы также подумать, что увольнение главы ФБР было бы приятно демократам, учитывая ущерб, который нанесли секретные службы предвыборной кампании Хиллари Клинтон. Но и это идея Трампа была ошибкой. Ответственность за увольнение главы ФБР Трамп возложил на министерство юстиции во главе с Джеффом Сешнсом, чьи отношения с Россией сами по себе являются предметом критики и сомнений со стороны противников магната. В статье подчеркивается, что пока Трамп пользуется тем, что его соратников большинство, как в палате, так и в Сенате.

Сейчас, кажется, что члены правительства готовы поддержать президента, который также играет на неспособности найти альтернативного лидера в стране. Но долго так длиться не может. Если скандал будет расти, то республиканцы сами захотят «избавиться от Трампа, чтобы ограничить ущерб имиджу партии».