Берлин, 11 мая, 2017, 11:10 — ИА Регнум. Канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудит в Берлине 11 мая с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом требования американского президента к Германии, сообщает Der Merkur.

Nato.int Солдат НАТО

Во-первых, речь пойдет о расходах Германии на оборону. В 2014 году страны-члены НАТО договорились в течение одного десятилетия увеличить оборонные расходы до 2% ВВП.

Однако далеко не все страны ЕС, состоящие в НАТО, выполняют данное требование. Президент США Дональд Трамп выступает с критикой в адрес правительства Германии, оборонные расходы которой на сегодняшний день составляют всего 1,2%.

Во-вторых, Трамп считает, что европейские члены НАТО мало прилагают усилий в борьбе с терроризмом.

Несмотря на то, что НАТО как организация не входит в коалицию против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), все 28 членов альянса находятся в составе коалиции.

Меркель и Столтенберг обсудили военное присутствие Германии как члена организации в конфликтных регионах.

В рамках миссии НАТО «Решительная поддержка», которая направлена на обучение и оказание помощи правительственным силам Афганистана, в стране представлено около 14 тыс. военных НАТО, от Германии — 980 солдат.

Вашингтон призывает увеличить долю немецких военных в коалиции против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также в Афганистане.

Данные вопросы также будут затронуты на саммите 28 членов НАТО в Брюсселе, который пройдет 25 мая текущего года.