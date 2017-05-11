Севастополь, 11 мая, 2017, 11:12 — ИА Регнум. Музей-заповедник «Херсонес Таврический» приобрел оборудование для проведения подводных археологических раскопок с июня по ноябрь в Карантинной, Стрелецкой и Камышовой бухтах. Об этом сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу музея.

Mikhail Vedyokhin Дайвинг

«Одна из тем — исследование «Гавани Херсонеса». Она направлена на изучение использования бухт Гераклейского полуострова в качестве гаваней полиса, а также на установление точной локализации древнего порта в бухте Карантинная (причальные сооружения Херсонеса не найдены до настоящего времени)», — сообщили в музее.

Подводные находки на древних морских судоходных путях позволят подробнее изучить торговые связи города в разные периоды его существования, подчеркнули в «Херсонесе Таврическом».

Для проведения исследований музей приобрел новейшее оборудование — новое маломерное судно позволит значительно увеличить площадь обследуемой акватории. Кроме того, музей приобрел 3D-сканер, подводное измерительное оборудование, специальные гидрокостюмы, фотоаппаратуру и спускаемую видеокамеру с обзором 360 градусов.

Отдел подводной археологии создан при музее Херсонеса в 2012 году, однако только в 2016 году он получил современное подводное снаряжение и собственный катер. Несмотря на то, что археологов в первую очередь интересуют объекты, относящиеся к периоду существования полиса с V века до XIV века н.э., объекты других эпох археологи также зафиксируют на карте и укажут в отчетах для других экспедиций.