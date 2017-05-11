Владимир, 11 мая, 2017, 11:02 — ИА Регнум. Губернатор Владимирской области Светлана Орлова и ее супруг в 2016 году заработали всего семь миллионов рублей на двоих. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на опубликованную декларацию о доходах, глава области заработала на 277 тысяч рублей больше, чем ее супруг.

Фирс Журавлев. Дети нищие. 1860-е

Светлана Орлова задекларировала доход в 3,6 млн рублей. У нее в собственности находится только одно машиноместо. Зато в пользовании две квартиры (109 кв. м и 111 кв. м), гостиничный номер в 51 квадратный метр, два садовых участка (1179 кв. м и 2012 кв. м), а также дача в 350 «квадратов».

Супруг главы области заработал 3,34 млн рублей. В его собственности — два садовых участка, дача, квартира и гараж. Кроме того, он владеет двумя автомобилями Toyota Land Cruiser (2006 и 2012 годов выпуска).

При этом самым богатым заместителем губернатора стал Вячеслав Кузин, который заработал 3,6 млн рублей. Все остальные заместители зарабатывают меньше своей начальницы.

ИА REGNUM напоминает, что в 2015 году Светлана Орлова задекларировала доход в 3,3 млн рублей. Ее супруг, согласно декларации, тогда заработал 13,8 млн рублей.

К слову, в 2015 году заместитель губернатора по строительству Дмитрий Хвостов задекларировал доход в 2,2 млн рублей. Позже следователи возбудили в отношении него несколько уголовных дел о получении взяток. Сумма взяток, в получении которых он подозревается, превысила 16 млн рублей.