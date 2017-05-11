Екатеринбург, 11 мая, 2017, 10:57 — ИА Регнум. В Свердловской области в праздничные выходные дни с 6 по 9 мая в медицинские учреждения региона обратилось 520 человек пострадавших от укусов клещей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора корреспонденту ИА REGNUM.

JerzyGorecki Клещ

Всего за прошедший период зафиксировано 3287 пострадавших от присасывания клещей из них 725 это дети до 17 лет. В Екатеринбурге до 10 мая в медицинские учреждения обратились 686 пострадавших от укусов клещей. Эпидемиологи отмечают, что всего за прошедший период в Свердловской области количество обратившихся за помощью после присасывания клещей в сравнении с аналогичным периодом 2016 года сократилось в 2,3 раза, и в 1,6 раза ниже среднего многолетнего уровня.

В пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора сообщили, что до 15 мая 2017 года в управлении и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» продолжает работу горячая линия по профилактике клещевых инфекций. Эпидемиологи проводят консультации граждан о правилах индивидуальной защиты от нападения клещей, отвечают на вопросы что делать и куда обращаться, если произошло присасывание клеща, если исследование клеща показало его заражение клещевым энцефалитом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области с установлением оптимальных погодных условий начнутся акарицидные обработки парков и лесопарковых зон. В 2017 году обработка будет произведена на территории порядка девяти тысячи гектар.