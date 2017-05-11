Брюссель, 11 мая, 2017, 10:55 — ИА Регнум. Антирроссийские санкции могут быть сняты Великобританией после официального выхода из состава Европейского союза, заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов, передает 11 мая Sputnik.

Иван Шилов ИА REGNUM Выход

По словам Чижова, не исключено, что это произойдет раньше оформления Brexit. После выхода из ЕС Лондон не будет обязан поддерживать санкционную политику в отношении Москвы, которая едина для стран ЕС.

Российский представитель подчеркнул, что ни Москва, ни Брюссель не заинтересованы в формате отношений, которые существовал ранее.

Напомним, санкции ЕС были введены в 2014 году — после воссоединения Крыма с Россией.

19 апреля британский премьер-министр Тереза Мэй перед встречей с украинским президентом Петром Порошенко заявила, что санкции в отношении России в Лондоне отменять не планируют: «Мы будем продолжать осуществлять давление через санкции для полного выполнения Россией Минских соглашений».

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В конце апреля британские СМИ озвучили информацию, согласно которой Великобритания разрабатывает законопроекты, позволяющие официальному Лондону после завершения процедуры Brexit присоединиться к ограничительным мерам ЕС.

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