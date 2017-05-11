Москва, 11 мая, 2017, 10:52 — ИА Регнум. Ставки по ипотечным жилищным кредитам в I квартале 2017 года продолжили снижение. По данным ЦБ, в марте средневзвешенная ставка опустились до 11,68% годовых. По прогнозам экспертов, к концу 2017 года она может перейти рубеж в 10%, если регулятор продолжит смягчать денежно-кредитные условия, сообщили в АИЖК.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройка

В первом квартале процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) составила 11,80%, что всего на 0,67 процентного пункта ниже ставки за аналогичный период предыдущего года. При этом в марте ИЖК выдавались под 11,68% годовых.

Всего за отчетный период банки профинансировали более 178 тыс. ипотечных сделок на сумму 321,3 млрд рублей (в I квартале 2016 года было 325,5 млрд рублей). Средний размер ипотечного жилищного кредита составил 1,8 млн рублей.

В региональной структуре по темпам прироста выдачи ИЖК с начала года лидирующие позиции заняли Севастополь, Республика Крым, Республика Тува.

Задолженность по ИЖК на 1 апреля 2017 года достигла 4,545 трлн рублей, увеличившись за год на 10,9%.

Как отмечает регулятор, сохранилась тенденция снижения задолженности в иностранной валюте как в абсолютном, так и в относительном выражении: на конец первого квартала доля валютных кредитов составила 1,3% портфеля ИЖК.

Эксперты рынка недвижимости связывают положительную динамику по ипотечным кредитам с заметным улучшением ряда показателей в экономике. В частности, инфляция снизилась до 4,2−4,3%. Кроме того, Центробанк уже дважды снижал ключевую ставку — сейчас она составляет 9,25% против 10% на начало года.

Большинство экспертов ожидают снижения ключевой ставки и в будущем, прогнозируя ее на уровне 8−8,5% к концу 2017 года. Ставки по ИЖК будут снижаться и дальше, считают эксперты, но для прохождения психологически важной отметки в 10% к концу года должен быть соблюден ряд условий. В частности, этому должна способствовать политика Центробанка по дальнейшему снижению ключевой ставки.

«Сейчас средний размер стандартной ставки по ипотеке в крупнейших банках страны колеблется в пределах 10,4−10,9%, что, несомненно, стимулирует спрос на ипотеку», — считает заместитель директора департамента продаж ГК «Гранель» Наталья Мясоедова.

В ВТБ24 уверены, что ипотека в России чувствует себя уверенно и по-прежнему остается драйвером роста для всего рынка кредитования населения.

По прогнозам Агентства ипотечного жилищного кредитования, в дальнейшем рынок продолжит уверенный рост на уровне 10−15%. Уже в 2017 году, при условии отсутствия внешних факторов, сохранении тренда на снижение инфляции и снижении ключевой ставки, объем выдачи жилищных кредитов в стране приблизится к историческому максимуму в 1,8 трлн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 года в России общее количество новых ипотечных кредитов выросло на 13%, объемы кредитования — на 23%. В марте было выдано 50,82 тыс. кредитов на 89,28 млрд рублей. «Средний чек» по ипотечным кредитам увеличился с 1,62 до 1,76 млн рублей. При этом ипотеку готовы взять 36% жителей России, из них: 29% готовы оформить ее под залог жилья и 7% собираются подать заявку на социальную ипотеку.

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