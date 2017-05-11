Кострома, 11 мая, 2017, 11:03 — ИА Регнум. В Костроме отопительный сезон в детских садах продлен до 16 мая. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии, соответствующее постановление подписал глава городской администрации Виктор Емец.

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Согласно постановлению, сроки отопительного сезона продлены в учреждениях с круглосуточным пребыванием людей и в детских садах.

Из-за того, что в регионе установились неблагоприятные погодные условия, датой окончания отопительного периода в этих учреждениях определено 16 мая.

Документ предписывает возобновить подачу тепла в дошкольных учреждениях при наличии технической возможности работы источников теплоснабжения.

Согласно данным МЧС, температура воздуха в Костромской области сейчас не поднимается выше девяти градусов тепла днем, а ночью опускается до нуля или ниже. Заморозки в регионе начались в начале мая. К слову, День Победы костромичи праздновали под снегопадом — погода лишь немного улучшилась к шествию «Бессмертного полка», однако температура была ниже шести градусов тепла.