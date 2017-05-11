Кемерово, 11 мая, 2017, 10:50 — ИА Регнум. В Кемерово 67-летний мужчина выстрелил в спину 14-летней девочке за то, что она якобы без причины стучала в его дверь, сообщает региональный главк СКР.

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По данному факту возбуждено уголовное дело. Инцидент произошел в общежитии Ленинского района Кемерово 10 мая.

По версии следствия, мужчина выстрелил в спину 14-летней девочке из стартового пистолета, она ранена. Подозреваемый пояснил, что подростки разозлили его беспричинным стуком в дверь.

Ребенок госпитализирован, у нее диагностировано огнестрельное ранение грудной клетки с повреждением левого легкого. Угрозы жизни девочки нет, она прооперирована.

Мужчина задержан, в ходе осмотра в его квартире был найден и изъят пистолет. В ближайшее время будет проведена баллистическая экспертиза оружия.

Уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на убийство». Решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения, избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.