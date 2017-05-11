Санкт-Петербург, 11 мая, 2017, 10:51 — ИА Регнум. Напомним, этот участок, со станцией «Новокрестовская», будет обеспечивать транспортную доступность стадиона «Санкт-Петербурга Арена» для болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года.

Metro.spb.ru Тоннель метро

Как сообщается, проходческий комплекс «Надежда» под землей достиг Васильевского острова. Комплекс движется со скоростью порядка 15 метров в сутки сквозь толщи кембрийской глины. С момента старта в начале 2016 года пройдено уже 4000 из 5200 метров двухпутного тоннеля.

После завершения проходки в демонтажной камере за 500 м до действующей станции «Приморская» проходческий комплекс «Надежда» будет разобран и поднят на поверхность.

«Оставшаяся часть тоннеля между демонтажной камерой и станцией «Приморская» будет представлять собой участок с двумя тоннелями традиционного для петербургского метро диаметра 5,6 метра. В данный момент один из тоннелей уже пройден, сооружение второго планируется завершить в сентябре этого года», — отметили в КРТИ.

На уже пройденном участке двухпутного тоннеля ведутся путевые работы, укладываются рельсы. На станции «Улица Савушкина» («Беговая») в Приморском районе идет работа по подготовке к сооружению основных конструкций станции. На станции «Новокрестовская» — у нового стадиона «Санкт-Петербург» — монтируют внутренние станционные перегородки, укладывают бетон в конструкции посадочных платформ, начаты отделочные работы.

Как ожидается, «Метрострой» сдаст городу участок от станции «Приморская» до станции «Улица Савушкина» с промежуточной станцией «Новокрестовская» к 30 марта 2018 года.

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Новый участок Невско-Василеостровской линии облегчит доступ на Крестовский остров для жителей и гостей Петербурга, а также свяжет Приморский район с действующей городской сетью метрополитена. Станция «Новокрестовская» на новом участке строится на намывных территориях вблизи стадиона, больше известного как «Зенит-Арена».