Рим, 11 мая, 2017, 10:52 — ИА Регнум. Ferrari сделает свой новый гиперкар в ближайшие 3−5 лет, при этом, на нем не будет установлен двигатель от болида формулы 1, рассказал технический директор Ferrari Майкл Лейтерс в интервью изданию Autocar.

Ferrari

«Мы хотим сделать что-то другое, это не будет машина с двигателем от болида «Формулы 1», ведь если быть реалистичными, на холостом ходу его обороты должны достигать значения 2500−3000 об/мин, а при работе — 16 тыс. об/мин. На F50 установлен двигатель F1, но многое необходимо менять», — сказал Майкл Лейтерс.

Технический директор Ferrari сообщил, что план по разработке должен быть закончен в течение шести месяцев, таким образом, компания сможет выпустить ограниченную серию нового гиперкара через 3 или 5 лет.

Лейтерс также сказал, что в компании должны быть уверены в том, что технологии, использованные в новой машине, переживут образовавшийся после её выпуска перерыв, это также является частью плана.

Autocar предполагает, что новый гиперкар можно будет ожидать к 2022 году. Таким образом новая машина будет выпущена через девять лет после появления LaFerrari, которая, в свою очередь, была выпущена после через 11 лет после Ferrari Enzo.

Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что Mercedes-AMG намерена в своем новом дорожном гиперкаре установить тот же двигатель, который использовался в болиде McLaren F1.