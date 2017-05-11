Донецк, 11 мая, 2017, 10:41 — ИА Регнум. 10 мая около 20:00 на севере Горловки начался бой с применением минометов. Целью ВСУ, как и раньше, стал пристрелянный и наполовину разрушенный поселок Зайцево. Примерно в это же время украинские войска принялись обстреливать север и запад Донецка.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Украинский солдат стреляет из миномета

В районе Донецкого аэропорта и Ясиноватского блокпоста вспыхнул бой. В ходе столкновения использовались 82-мм м 120-мм минометы и бронетехника. Звуки боя были хорошо слышны на западной окраине и в центре Донецка. В прифронтовых районах людям пришлось в который раз спускаться в подвалы. Под огнем поселок Спартак, территория аэропорта, станция «Донецк-Северный». На западе продолжался бой в районе поселка Трудовские в Петровском районе, который был обстрелян накануне.

Сохраняется напряженная обстановка на юге ДНР. Были зафиксированы обстрелы сел Саханка и Коминтерново.

Стали известны результаты вчерашних обстрелов. На ул. Спартака в Донецке танк прямым наводкой выстрелил в жилой дом №79. Отец вытащил из-под обломков свою семилетнюю дочь. Настя сейчас находится в больнице с серьезными черепно-мозговыми травмами. Завтра у ребенка день рождения. Это окраинный Куйбышевский район города. Огнем ВСУ были разрушены также несколько домов, ограждения.

Населенный пункт Калиново в ЛНР также терпит бой, минометы. Поселок Фрунзе снова под огнем, бьют минометы 120 мм.