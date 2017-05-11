Рыбинск, Ярославская область, 11 мая, 2017, 10:40 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области пройдет костюмированный праздник «КОЛЕСОн», участники которого соревнуются в украшении детских колясок и велосипедов. Об это корреспонденту ИА REGNUM сообщили организаторы фестиваля.

Фото группы «КОЛЕСОн» «ВКонтакте» Праздник «КОЛЕСОн»

Центральным событием праздника, который проводит общественная организация «От мамы к маме Рыбинск», является парад колясок. В нем родители украшают детское транспортное средство, используя самые неожиданные образы. Коляска может превратиться в арбуз, корзинку с фруктами, кувшинку, цветок и т.д.

Парад колясок проведут на площади у дворца спорта «Полёт». В этом году его решили посвятить теме экологии и пройдёт он под девизом «Мой экогород». Мамам и папам предлагают превратить коляски детей в животных, цветы, пофантазировать на тему сохранения ресурсов и использования вторсырья.

«Мы проводим такой фестиваль в пятый раз. Если в первый год в нем приняло участие десять колясок, то в прошлый около пятидесяти. Каждый раз выбираем новую тему для парада, и зрителям это нравится. Многие из них потом сами принимают участие в параде. Кстати, кроме парада колясок, у нас еще планируются дефиле костюмов. Получается, что не только дети и коляски будут наряжены, но и родители», — сказал корреспонденту ИА REGNUM организатор фестиваля Елена Трусова.