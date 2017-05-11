Москва, 11 мая, 2017, 10:37 — ИА Регнум. После майских праздников траектория движения российского рубля полностью повторяла кривую цен на нефть. Амплитуда, правда, была меньше, но рост российской валюты на 1,5% можно назвать неплохим, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Тем более в предыдущие недели рубль очень вяло реагировал на резкое снижение нефтяных котировок — нефть потеряла около 15%, а рубль всего 3%. Поддерживают рубль традиционные факторы — высокие процентные ставки, которые, несмотря на последнее понижение на 50 б.п., остаются высоких значениях, стабилизация макроэкономической ситуации и положительное сальдо счета текущих операций», — пояснил Богданов.

«Дополнительный приток в рубль обеспечивает периодический интерес к российским активам. Можно предположить, что в ближайшее время позитивные тенденции для рубля сохранятся, и котировки доллара могут снова опуститься к 56 рублям», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 11 мая Центробанк РФ пересмотрел курсы иностранных валют на понижение. Официальный курс доллара снизился на 45 копеек и составил 58,08 рубля. Курс евро понизился на 97 копеек до 63,26 рубля. Цены на нефть превысила отметку $50.

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