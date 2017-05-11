Москва, 11 мая, 2017, 10:36 — ИА Регнум. Идея министерства финансов об отмене пониженного акциза для импортеров зарубежных вин направлена прежде всего на то, чтобы свести «концы с концами» в бюджете. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 мая заявил замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

Неизвестный Мастер. Виноделы. XIV

«Очевидно, что Минфин прежде всего имеет в виду фискальный момент — надо сводить концы с концами в бюджете и меньше всего в ведомстве думают о производителях. Но объективно эта, в определенной степени протекционистская, мера в пользу наших производителей», — отмечает Емельянов.

«У нас активно развивается своя винодельческая отрасль, был принят закон, который позволяет развиваться небольшим винодельням, малому бизнесу, поэтому почему бы не ввести определенные ограничения импорта, особенно если это позволяет Всемирная торговая организация», — подчеркнул Емельянов.

Минфин 5 мая издал приказ, который отменяет действие пониженного акциза для импортеров вин с защищенным географическим указанием и защищенным наименованием места происхождения, пишет 11 мая газета «Коммерсант». Пониженные акцизы для таких производителей действовали с 2016 года и составляли 5 рублей за 1 л тихих защищенных вин, 13 рублей за 1 л игристых незащищенных вин. Акциз для незащищенных вин был выше — 9 рублей за 1 л тихих и 26 рублей за 1 л игристых вин. По новому приказу Минфина, акцизы должны увеличиться до 18 рублей и 36 рублей за 1 л соответствующего вина. Как отмечают в ведомстве, пониженные ставки на тихие и игристые вина с географической детализацией должны применяться только в отношении произведенных в РФ напитков.