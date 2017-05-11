Донецк, 11 мая, 2017, 10:31 — ИА Регнум. За прошедшие сутки, 10 мая, Луганская Народная Республика (ЛНР) подверглась обстрелам украинской артиллерии шесть раз, по Донецкой Народной Республике (ДНР) украинские силовики били 37 раз, сообщают 11 мая СМИ народных республик.

skeeze Линии электропередач

По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ за минувшие сутки нарушили шесть раз режим тишины. Украинская армия выпустила снаряды по селу Калиново и пгт Фрунзе, поселку Красный Яр, селам Сокольники, Желобок и Калиновка.

При обстреле украинские силовики использовали мины калибра 82 мм и 120 мм, вооружение БМП, станковые противотанковые гранатометы СПГ, автоматические станковые гранатометы АГС и стрелковое оружие.

Согласно сообщению министерства обороны ДНР, украинские силовики нарушили режим тишины 37 раз. Под огнем оказались 13 населенных пунктов.

Огнем украинской артиллерии были повреждены два дома в городе Донецк, еще два дома в поселке Трудовские. Помимо этого, в Донецке украинские силовики повредили линии электропередач.

По данным Украины, один солдат ВСУ был ранен. «Штаб АТО» зафиксировал 37 случаев обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции ВСУ около Водяного, Павлополя, Гнутово, Широкино, Красногоровки и Новоселовки Второй.

На Донецком и Луганском направлениях, по данным ВСУ, были обстреляны опорные пункты украинской армии около шахты Бутовка, Троицкого, Зайцево, Каменки, Авдеевки, Новозвановки, Новоалександровки, Крымского, Валуйского, Новгородского, Песков.

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Напомним, ВСУ постоянно атакуют ДНР и ЛНР с 2014 года после того, как республики провели референдумы об объявлении своей независимости. Киев отказался признать волеизъявление собственного народа законным, объявил, что жители республик — «сепаратисты», а ополченцы — «террористы», и начал так называемую «антитеррористическую операцию», де-факто являющуюся гражданской войной.

Обострение конфликта произошло в начале 2017 года, когда украинские войска перешли в активное наступление, участились артиллерийские атаки и диверсионно-подрывные действия украинских спецвойск на территории республик. Помимо этого, украинские радикалы, а позже и Киев, объявили с января 2017 года блокаду Донбасса, прекратив любое грузовое сообщение между ДНР и ЛНР и Украиной.