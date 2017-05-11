Ростов-на-Дону, 11 мая, 2017, 10:29 — ИА Регнум.

Белоруссия планирует нарастить товарооборот с Ростовской областью до $500 млн в год. И для достижения конкретных результатов есть все возможности. Об этом заявил заместитель премьер-министра республики Михаил Русый в рамках девятого заседания рабочей группы по сотрудничеству донского региона и республики, проинформировали ИА REGNUM в правительстве Белоруссии 11 мая.

Donland.ru Заседание рабочей группы по сотрудничеству Ростовской области и Белоруссии

По мнению вице-премьера, Ростовская область для Белоруссии является одним из важнейших перспективных торгово-экономических партнеров. Так, по итогам 2016 года внешнеторговый оборот составил около $340 млн, увеличившись по сравнению с 2015 годом на 20%.

Михаил Русый обратил внимание на то, что перспективы для развития сотрудничества есть во многих сферах. Например, в сельскохозяйственной отрасли, машиностроении, строительстве. Также белорусская сторона намерена принять участие в социальных программах Дона по строительству школ, детских садов.

В рамках заседания в Минске заместитель премьер-министра Республики Беларусь Михаил Русый и донской губернатор Василий Голубев скрепили подписями протокол о развитии сотрудничества между Белоруссией и Ростовской областью на 2017−2019 годы, отметив выполнение практически всех пунктов предыдущего документа.

«На Дону уважают и ценят добрососедские отношения с белорусским народом. Республика Беларусь является для нас важным партнёром. Белорусские производители активно помогают нам в подготовке к ЧМ-2018. За 2015−2016 годы для донских городов были закуплены 43 единицы автобусов большой вместимости и 15 троллейбусов», — сообщил глава Ростовской области Василий Голубев.

Губернатор подчеркнул, что Ростовская область будет развивать кооперацию в сфере сельхозмашиностроения, готова поставлять запчасти для магистральных электровозов, изготавливаемые Новочеркасским электровозостроительным заводом.

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Также Дон готов принимать поставки мяса для переработки. В свою очередь, регион готов поставлять твердые сорта пшеницы, нарастить экспорт растительного масла.

Напомним, в 2002 году было подписано соглашение между администрацией Ростовской области Российской Федерации и правительством Белоруссии о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, программа визита делегации Ростовской области в Минске предполагает посещение промышленных предприятий, участие в деловых переговорах. Также запланирована встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Второй день работы начался с церемонии возложения цветов к монументу Победы на Площади Победы в Минске. Дон почтил память павших на белорусской земле советских солдат.