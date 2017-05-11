Хабаровск, 11 мая, 2017, 10:40 — ИА Регнум. Хабаровский край занял лидирующие позиции в ДФО по реализации закона о дальневосточном гектаре. 4092 бесплатных участка выдано жителям России, 1500 договоров находятся на подписании у граждан, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Территория

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Наибольший интерес вызывает земля в районе имени Лазо, Хабаровском, Ульчском, Советско-Гаванском и Бикинском районах. В районе имени Лазо и Хабаровском правительство края рассматривает возможность создания новых населенных пунктов.

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Между тем, в свободном порту Ванино парламентарии сегодня бьют тревогу: чиновники поселенческой администрации, по их данным, раздают «своим» земли в самом центре поселка Ванино. Помимо огромного участка земли, на котором ранее планировалось строительство жилого дома, и который странным образом получил поселковый чиновник Игорь Каплун, председатель Совета депутатов Инна Иршакова озвучила и другие факты: в центре поселка, рядом с офисом Сбербанка, в пяти минутах ходьбы от администрации района, некая личность «отхватила» целый гектар, в зеленой зоне. «Личность», фамилию которой депутат пока не назвала, намерена построить в зеленой зоне обувной магазин. Депутаты обратились в правоохранительные органы.

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«Бывает, что граждане получают отказы в выдаче земельных участков из-за того, что выбранные ими земли не учтены в кадастровом реестре, расположены в запретных зонах, на территориях общего пользования или по другим причинам», — уточнила и.о. председателя правительства края — министра земельных и имущественных отношений Ирина Серова.

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт поручил правительству и муниципалитетам устранить все недочеты, мешающие реализации закона о дальневосточном гектаре до конца мая.

Общее количество заявок, поступивших в правительство Хабаровского края с начала реализации закона на сегодняшний день составляет 13 тысяч.

Как сообщало ИА REGNUM, в свободном порту Ванино не все земли доступны для выделения бесплатных участков. Часть земель в прибрежной зоне правительство зарезервировало для инвесторов, намеренных реализовать в порто-франко свои проекты, часть закреплена за Минобороны и Гослесофондом. При этом земли военных зачастую отведены ведомству еще в военные годы, военными не используются, между тем, ведомство не предпринимает ничего для передачи земель гражданским властям.