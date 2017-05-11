Пекин, 11 мая, 2017, 10:29 — ИА Регнум. Международная группа палеонтологов из Китая, Канады, США и Словакии рассказали об открытом ими новом виде гигантских пернатых динозавров, получившем название Beibeilong. Об этом говорится в статье, опубликованной 9 мая в журнале Nature Communications.

Fotosearch.ae Овирапторозавр

Яйца данного вида были обнаружены еще в 1990-х годах в Китае, в провинции Хэнань. По оценкам ученых, это были одни из самых больших найденных яиц. Некоторые из них достигали в длину 45 сантиметров. Несколько десятков яиц лежали в кольце диаметром 2−3 метра. В одном из них был обнаружен окаменелый скелет эмбриона.

Изучить останки ученые смогли только сейчас. После проведения анализа ученые установили, что яйца были отложены представителем неизвестного ранее вида динозавров. По оценкам исследователей найденный экземпляр принадлежит к одному из видов пернатого динозавра — овирапторозавра.

Как считают палеонтологи, эти пернатые ящеры жили около 90 млн лет назад, их рост мог достигать восьми метров, а вес — трех тонн.