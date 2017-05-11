Чебоксары, 11 мая, 2017, 10:17 — ИА Регнум. В Приволжском федеральном округе в 2016 году по сравнению с 2015 годом выросла численность населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума. За год доля жителей, живущих за чертой бедности, увеличилась в 10-ти регионах Поволжья из 14-ти. Наибольший рост произошёл в Пермском крае и Самарской области. Антилидерами в округе по доле бедного населения являются Марий Эл и Чувашия. Об этом свидетельствуют данные Чувашстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Chuvash.gks.ru Данные Чувашстата

Согласно опубликованным материалам, численность населения с доходами ниже величины прожиточного минимума (в расчёте от общей численности населения региона) в 2016 году к уровню 2015 года увеличилась в 10 субъектах Поволжья. Наибольший рост произошёл в Пермском крае (на 2,2%), Самарской области (на 2,1%), Кировской области (на 1,1%) и Чувашии (на 1%). В Оренбургской, Пензенской и Саратовской областях за год число бедных выросло на 0,7%, в Ульяновской области — на 0,6%, в Татарии — на 0,3%, в Нижегородской области — на 0,1%.

В Удмуртии доля бедного населения сохранилась на уровне 2015 года. В трёх регионах стали жить лучше: в Мордовии численность живущих за чертой бедности сократилась на 0,8%, в Башкирии — на 0,4%, в Марий Эл — на 0,15.

Что касается доли жителей с доходами ниже величины прожиточного минимума (в расчёте от общей численности населения региона), то антилидерами являются Марий Эл (23,2%), Чувашия (18,8%) и Мордовия (18,7%). Далее идут Саратовская область (17,6%), Кировская область (16%), Ульяновская и Самарская области (15,4%). Меньше всего бедных в Татарии (7,5%) и Нижегородской области (9,7%).