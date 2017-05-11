Москва, 11 мая, 2017, 10:17 — ИА Регнум. Температура воздуха достигнет отметки 18 градусов 17 мая, далее начнет повышаться. Ночные температуры до 14 мая сохранятся на уровне нулевой отметки.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва. Храм Христа Спасителя

К концу недели дневные температуры достигнут уровня 11−14 градусов. Сильных осадков не ожидается, однако 11 и 12 мая возможны небольшие дожди с мокрым снегом.

Местами возможна гололедица, ожидается порывистый ветер до 6−11 м/с. Самым холодным маем за всю историю наблюдений стал май 1918 года, тогда среднесуточная температура была ниже нулевой отметки, среднемесячная температура составила 6,4 градуса.

Также холодным стал май 1999 года, тогда средняя суточная температура воздуха с 10 по 14 мая была ниже плюс 6 градусов.