Москва, 11 мая, 2017, 10:16 — ИА Регнум. За последние 24 часа цены на нефть прибавили более 4%. 11 мая утром фьючерс Brent находится на уровне $50,64. Несколько событий привели к такому результату, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов.

lalabell68 Нефть

«Во-первых, снова падают запасы нефти в США, на этот раз более чем на 5 млн баррелей. Плюс к этому снизились и запасы бензина. Пожалуй, сейчас этот фактор оказался решающим и перекрыл по значению выросшую на 0.2% добычу нефти. Кстати США уже добывают чуть больше 9,3 млн баррелей. в сутки», — отметил Богданов.

«В итоге рынок отреагировал резким ростом, который усиливался утренней информацией о падении добычи нефти в Саудовской Аравии ниже 10 млн баррелей в сутки», — сказал эксперт.

«Во-вторых, дополнительную поддержку нефти оказала и большая определенность Российской Федерации в вопросе пролонгации соглашения о сокращении добычи нефти. Россия готова поддержать это соглашение и ждет консенсуса внутри ОПЕК», — считает Богданов.

«Скорее всего, движение цен вверх продолжится, и рынок может подойти к верхней планке коридора 48−52», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая нефть дорожает на фоне сокращения запасов в США. Стоимость нефти марки Brent выросла на 0,48% — до 50,46 доллара за баррель. Цена на нефть марки WTI увеличивалась на 0,55% — до $47,59.