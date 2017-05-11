Москва, 11 мая, 2017, 10:13 — ИА Регнум. Кандидатура Анатолия Антонова внесена в Госдуму для рассмотрения возможности его назначения послом РФ в США. Антонов сейчас занимает пост замглавы МИД РФ.

Mil.ru Анатолий Антонов

Кандидатура Антонова на пост главы российской дипмиссии в США может быть рассмотрена до конца мая, сообщает «Коммерсант».

Как сообщает ИА REGNUM, заседание комитета Госдумы по международным делам, где будет рассматривается кандидатура Антонова, может состояться 18 мая.

Согласно Конституции РФ и регламенту нижней палаты внешнеполитические комитеты Государственной думы «участвуют в консультациях при назначении и отзыве президентом РФ дипломатических представителей в иностранных государствах и международных организациях».

Также обсуждение кандидатуры нового посла состоится и в комитете Совфеда по международным делам.

Предполагается, что Антонов сменит нынешнего российского посла в Вашингтоне Сергея Кисляка уже в июле, после встречи президентов РФ и США.

Антонов ранее работал в Минобороны, где курировал международное сотрудничество, в МИД он занимается вопросами военно-политической безопасности.