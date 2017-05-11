Афины , 11 мая, 2017, 10:05 — ИА Регнум. Греция отослала 14 беженцев обратно в Турцию 10 мая, сообщает Der Merkur.

Маурицио Минковский. Беженцы. 1906-1909

В рамках миграционного соглашения Турции и ЕС, 14 сирийских беженцев, девять мужчин, две женщины и трое детей, были высланы специальным рейсом с греческого острова Хиос на юго-восток Турции в город Адана.

В депортации Греции помогли сотрудники агентства ЕС по защите внешних границ Frontex.

Соглашение между Брюсселем и Анкарой подразумевает отсылку незаконно прибывших в Грецию беженцев обратно в Турцию. Исключение составляют лишь случаи, когда мигранты просят политического убежища из-за страха преследования со стороны турецких властей.

С 2016 года из Греции в Турцию было отправлено 1108 незаконно прибывших беженцев.

На сегодняшний день в Греции живут почти 14 тыс. мигрантов.