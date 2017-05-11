В Якутии нет денег на жильё для детей-сирот
Якутск, 11 мая, 2017, 10:01 — ИА Регнум. В бюджете Якутии нет денежных средств для обеспечения жильем 578 детей-сирот, которым в 2017 году его необходимо предоставить, сообщила министр архитектуры и строительного комплекса республики Вера Кузакова на правительственном часе в Госсобрании (Ил Тумэн), передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Напомним, бюджет Якутии на 2017 год был принят с параметрами: доходы — 165,7 млрд рублей, расходы — 169,9 млрд рублей, дефицит — 4,2 млрд рублей. В марте дефицит увеличили до 6,6 млрд рублей. Госдолг республики составляет уже более 45 млрд и, по прогнозу долговой политики региона, к 2019 году вырастет до 56,5 млрд.
В принятом бюджете не нашлось денег на обеспечение жильём детей-сирот, на создание инфраструктуры на земельных участках для многодетных семей, помощь обманутым дольщикам и решение проблемы нехватки мест в школах Якутска. Средства на эти цели собирались выделить в случае поступления дополнительных доходов в бюджет. На декабрь 2016 года в очереди на получении жилья числилось 1 146 детей-сирот, из них 686 не получили квартиры в 2014−15 годах, 460 детей должны были обеспечить жильем в 2016 году.
«Чтобы обеспечить квартирами 578 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, необходим 1 млдр 267 млн рублей», — сказала министр Вера Кузакова.
По словам чиновника, для сирот в 2017 году предусмотрены 666,9 млн рублей. Из них 567,3 млн — деньги из бюджета Якутии, 99,5 млн рублей — из госбюджета.
«Финансирование расходов на жилье детей-сирот зависит от поступления дополнительных доходов в бюджет, что является нарушением конституционного и бюджетного законодательства. Согласно определениям Конституционного суда РФ
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В свою очередь, минфин республики отметил, что идет работа по корректировке бюджета Якутии.
«В эту корректировку, которая в ближайшее время произойдёт, мы постараемся внести изменения и увеличить сумму, предусмотренную на финансирование детей-сирот. Но я не могу гарантировать, что сумма будет вся полностью», — добавила Вера Кузакова.