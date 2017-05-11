Якутск, 11 мая, 2017, 10:01 — ИА Регнум. В бюджете Якутии нет денежных средств для обеспечения жильем 578 детей-сирот, которым в 2017 году его необходимо предоставить, сообщила министр архитектуры и строительного комплекса республики Вера Кузакова на правительственном часе в Госсобрании (Ил Тумэн), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ян де Брай. Забота о сиротах. 1663

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Напомним, бюджет Якутии на 2017 год был принят с параметрами: доходы — 165,7 млрд рублей, расходы — 169,9 млрд рублей, дефицит — 4,2 млрд рублей. В марте дефицит увеличили до 6,6 млрд рублей. Госдолг республики составляет уже более 45 млрд и, по прогнозу долговой политики региона, к 2019 году вырастет до 56,5 млрд.

В принятом бюджете не нашлось денег на обеспечение жильём детей-сирот, на создание инфраструктуры на земельных участках для многодетных семей, помощь обманутым дольщикам и решение проблемы нехватки мест в школах Якутска. Средства на эти цели собирались выделить в случае поступления дополнительных доходов в бюджет. На декабрь 2016 года в очереди на получении жилья числилось 1 146 детей-сирот, из них 686 не получили квартиры в 2014−15 годах, 460 детей должны были обеспечить жильем в 2016 году.

«Чтобы обеспечить квартирами 578 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, необходим 1 млдр 267 млн рублей», — сказала министр Вера Кузакова.

По словам чиновника, для сирот в 2017 году предусмотрены 666,9 млн рублей. Из них 567,3 млн — деньги из бюджета Якутии, 99,5 млн рублей — из госбюджета.

«Финансирование расходов на жилье детей-сирот зависит от поступления дополнительных доходов в бюджет, что является нарушением конституционного и бюджетного законодательства. Согласно определениям Конституционного суда РФ от 08.02.2007 N 322-О-П, от 27.12.05, от 13.05.10 г. № 689-О г. № 502-О, постановления от 23.04.2004 N 9-П закон о бюджете должен определять объем финансирования с учетом фактического числа граждан, нуждающихся в социальной услуге. В случае недостаточности собственных средств для покрытия соответствующих расходов уполномоченный субъект должен привлекать средства из иных источников, не запрещенных законодательством. Закон о бюджете не может в качестве последующего закона изменять положения других федеральных законов и тем более — лишать их юридической силы. Права и свободы не должны регулироваться бюджетным законодательством», — пояснила на Госсобрании старший помощник прокурора Юлия Каминская.

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В свою очередь, минфин республики отметил, что идет работа по корректировке бюджета Якутии.

«В эту корректировку, которая в ближайшее время произойдёт, мы постараемся внести изменения и увеличить сумму, предусмотренную на финансирование детей-сирот. Но я не могу гарантировать, что сумма будет вся полностью», — добавила Вера Кузакова.