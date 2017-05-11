Вашингтон, 11 мая, 2017, 09:58 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп в ходе короткой встречи с главой МИД Украины Павлом Климкиным заявил о намерении Вашингтона продолжать работу с Киевом для урегулирования конфликта в Донбассе.

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Об этом говорится в сообщении 11 мая посольства Украины в США в Facebook. Вице-президент США Майк Пенс, с которым также встретился Климкин, назвал наиболее реальным способом продвижения к миру минские соглашения, об этом он написал в своем Twitter.

Кроме того, США продолжат «неоспоримо» поддерживать независимость и территориальную целостность Украины. По словам Пенса, власти США готовы работать с Киевом над «мирным решением конфликта».

Об итогах переговоров, в ходе которых обсуждалось «развитие ситуации в Донбассе», Климкин доложил президенту Украины Петру Порошенко. Отметим, что на официальном сайте Белого дома сообщений пресс-службы о встречах с Климкиным нет.

Ранее сообщалось, что в бюджете, принятом Конгрессом США на следующий год, предполагается выделение Украине помощи в $410 млн 456 тыс. Часть этих средств, а именно $150 млн, Украина имеет право потратить для усиления обороноспособности страны: обучить военнослужащих, закупить технику или летальное вооружение оборонного назначения.

Напомним, США активно участвуют в делах Украины как при помощи экономических и военных вложений, так и предоставляя «консультации» в политических и иных вопросах, кроме того, украинские делегации, состоящие из членов различных движений и партий Украины, регулярно посещают Вашингтон для консультаций.

При этом США оказывает Украине военную поддержку как оборудованием, за которое Генштаб ВСУ недавно поблагодарил Соединенные Штаты, так и военными инструкторами, участвующими в подготовке диверсионно-разведывательных отрядов ВСУ.