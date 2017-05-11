Токио, 11 мая, 2017, 09:57 — ИА Регнум. Более 40 стычек между бандитами враждующих кланов якудза зафиксировано с 7 марта по 10 мая 2017 года в Японии. Об этом, как передает ТАСС, рассказал глава Национального полицейского управления Масаёси Сакагути на пресс-конференции.

Nothing to hide Якудза

Сакагути уточнил, что между членами крупнейшей группировки «Ямагути-гуми» и отколовшейся от нее летом 2015 года «Кобе Ямагути-гуми» произошло 47 стычек, 30 из них полицейским удалось расследовать.

«Благодаря нашему контролю за обеими группами мы рассчитываем на их ослабление и полный развал», — сказал глава Национального полицейского управления.

При этом в полиции не исключают, что в Японии в ближайшее время могут активизироваться мафиозные разборки и между другими кланами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 марта 2017 г. глава полиции Японии Масахито Канэтака заявил, что на всей территории страны идет война между преступными группировками якудза «Ямагути-гуми» и «Кобе Ямагути-гуми». В 2015 году в «Ямагути-гуми» произошел раскол и образовалась группировка «Кобе-гуми».

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