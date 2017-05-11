Саратов, 11 мая, 2017, 10:04 — ИА Регнум. По версии следствия, в июне 2016 года 64-летняя подозреваемая не проконтролировала ограничение доступа в хранилище посторонних лиц. В результате этого начальник отдела технического и хозяйственного обеспечения архива, воспользовавшись тем, что входная дверь в архивохранилище оставалась открытой, неоднократно незаконно проникал туда и совершил хищение метрических книг на общую сумму свыше 1,2 млрд рублей.

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Как отметили в ведомстве, таким образом, халатные действия подозреваемой повлекли причинение особо крупного ущерба и существенно нарушили охраняемые законом интересы государства. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, начальник отдела технического и хозяйственного обеспечения архива в Государственном архиве Саратовской области Алексей Полынин уже был фигурантом уголовного дела о «Хищение предметов, имеющих особую ценность». Речь идет о хищении метрических книг на общую сумму свыше 1,2 млрд рублей. В апреле 2017 года Кировский районный суд Саратова назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Расследованием занималось УФСБ, сотрудники которого установили, что летом прошлого года Полынин похитил из архива 57 метрических книг, датируемых 1821−1885 годами. Книги представляют особую историческую, культурную и научную ценность, между тем Полынин продал их частным лицам по 500 рублей за штуку. Судебная экспертиза установила, что цена одной такой книги не менее 26 млн рублей. Общая стоимость возвращенных в архив книг составила 1,2 млрд.