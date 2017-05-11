Казань, 11 мая, 2017, 09:41 — ИА Регнум. «Это, откровенно говоря, бред. Я считаю, что государство не должно решать, сколько детей должно быть в семье и должны ли быть они вообще. Вмешательство государства в семью допустимо лишь в тех случаях, когда детям грозит опасность именно со стороны родителей. Если детей бьют или родители пьют, употребляют наркотики, тогда вмешательство обоснованно и на пользу», — уточнила Мингазова.

Алексей Корзухин. Возвращение из города. 1870

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, руководитель Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов выступил автором законопроекта, в котором среди прочего предложил ввести «налог на малодетность». Платить его предлагается тем семьям, где один ребёнок или детей нет совсем. Исключение прописано лишь для пар, где имеются проблемы со здоровьем. Сама ставка потенциального налога не озвучивается.