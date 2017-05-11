Хабаровск, 11 мая, 2017, 10:17 — ИА Регнум. Согласно официальной статистике, настоящая бедность в Хабаровском крае начинается при доходе на одного человека ниже 22 180 рублей в месяц, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

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При этом среди жителей дальневосточной столицы представления о бедности разнятся. Треть опрошенных полагает, что бедность ожидает их сразу за «отметкой» в 15 000 рублей ежемесячного дохода, 18% называют сумму в 20 000 рублей, 15% уверены, что не выживут с доходом менее 10 000 рублей, сообщил портал Зарплата.ру.

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Как сообщало ИА REGNUM, Росстат отмечает снижение доходов россиян и ухудшение их материального положения. Так, на Сахалине и Курилах, при росте среднедушевого дохода увеличивается количество бедных — почти половина всех денежных доходов в области — 47,1%, сосредоточены в руках 20% жителей. Остальные доходы теряют. 1,4% сахалинцев имеют доход менее 7000 рублей в месяц. 17 000 сахалинских и курильских семей с детьми получают бесплатные продукты раз в квартал на сумму 2,5 тыс. рублей — собственных доходов им не хватает даже на еду.