Пекин, 11 мая, 2017, 09:30 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин и новоизбранный президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провели первые телефонные переговоры. Стороны обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества, а также ряд ключевых региональных вопросов, в том числе проблему денуклеаризации Корейского полуострова.

antilong Си Цзиньпин

«Китай и Республика Корея являются ближайшими соседями, которых связывают длительные партнерские отношения. За последние 25 лет Пекин и Сеул значительно продвинулись в процессе установления взаимовыгодных двусторонних отношений», — заявил китайский лидер.

Си Цзиньпин подчеркнул, что, по мнению Пекина, решение кризиса на Корейском полуострове возможно исключительно путем политического диалога. Со своей стороны, Китай готов оказать услуги посредника в переговорном процессе между КНДР и Южной Кореей, пишет «Жэньминь жибао».

«Китай стремится к установлению мира и стабильности в регионе. Мы надеемся, что Сеул примет во внимание обеспокоенность Пекина в связи с развертыванием комплексов ПРО THAAD», — добавил председатель КНР.

Мун Чжэ Ин поблагодарил своего китайского коллегу за поздравительную телеграмму, направленную накануне, а также выразил готовность к укреплению сотрудничества между Сеулом и Пекином. Кроме того, руководство Южной Кореи выражает интерес к проекту «Один пояс, один путь», предложенному китайской стороной в 2013 году.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, избранный президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин не исключил возможности визита в Пхеньян в ближайшем будущем.